Tenet: "Der beste Agentenfilm, der je gedreht wurde"

Aber kann "Tenet" wirklich das Wunder vollbringen und die Kinos retten, die von der Corona-Krise so hart getroffen wurden? Peter Beddies ist unschlüssig. Der Film braucht offensichtlich die große Leinwand, aber er werde nicht gleich riesige Summen einspielen. Das scheitert alleine schon daran, dass nicht so viele Menschen auf einmal in die Kinosäle dürfen.