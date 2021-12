Influencer und seine Oma erobern das Internet

Ich mache tatsächlich nichts anderes als die Leute mitzunehmen in unseren Alltag. Ob wir zusammen backen, kochen, spazieren gehen oder im Sommer ein Eis essen - das sind alles relativ banale Dinge, aber tatsächlich sehr, sehr wertvolle, weil ich in den ganzen Jahren, die ich mit meiner Oma Zeit verbracht habe, ganz viel von ihr gelernt habe... Die Oma ist immer sehr geradeaus. Die sagt immer, was sie möchte und das kommt bei den Leuten gut an.