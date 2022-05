Chorfest Leipzig: Großes Mitmachkonzert auf dem Augustusplatz

Vom 26. bis 29. Mai findet in Leipzig das deutsche Chorfest 2022 statt. Rund 350 Chöre aller Genres treffen sich in der Bachstadt unter dem Motto "Leipzig ist ganz Chor", um in über 500 Konzerten zusammen zu musizieren. Der MDR hat dafür ein vielseitiges und spannendes Programm vorbereitet. Darunter auch Dokumentationen über die vielseitige Chorlandschaft in Deutschland und Konzerte.