Jahr des Hundes beginnt Welches Tierkreiszeichen bist du im chinesischen Mondkalender?

In China, Taiwan, Korea und auch Vietnam ist das Neujahrsfest so wichtig wie bei uns Weihnachten und Silvester zusammen: Viele Millionen Menschen reisen zu ihren Familien in die Heimat. Am letzten Tag des Jahres treffen sie sich mit ihrer Familie zum Feiern und gemeinsam Essen. Danach wird laut geböllert, um böse Geister zu vertreiben. Schon Wochen vorher hängen überall Fahnen und Poster mit Hundebildern, alle großen Onlinehändler werben mit süßen kleinen Schlappohrträgern und überall dudeln Popsongs mit Hundeinhalt. Am 16. Februar beginnt laut dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hundes.