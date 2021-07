Riesiger Stau in Chinas Hafen: Was wird bei uns knapp, was teurer?

„Zurzeit nicht auf Lager“ oder „Das bekommen wir frühestens in ein paar Wochen wieder“: Wenn Händler und Onlineshops in den nächsten Wochen Kunden vertrösten müssen, könnte ein Grund der riesige Stau in einem Hafen im fernen Südchina sein.

Der Hafen von Yantian gehört zu den wichtigsten fünf Containerhäfen der Welt. Dort werden mehr Container ab- und umgeladen als in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven zusammen. Doch Ende Mai ging in dem riesigen Hafen plötzlich fast gar nichts mehr. Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent für China, sagte MDR JUMP:

In China gab es zuletzt kaum Corona-Fälle. Aber im Landesteil Guangdong traten wieder Fälle auf und es haben sich wohl auch Hafenarbeiter angesteckt. Da war Alarmstufe Rot. Als Folge wurden auch die Arbeiten in dem Hafen für eine gewisse Zeit eingestellt.

Die Blockade des Hafens in China ist auch für Deutschland ein großes Problem. Yantian liegt in einer der „Produktionshochburgen“ Chinas. Steffen Wurzel sagte:

Vom Hafen Yantian werden fast 90 Prozent der in China hergestellten Elektronikwaren in die ganze Welt verschifft. Deutschland importiert Erzeugnisse aus der Elektronikindustrie im Wert von rund 55 Milliarden Euro pro Jahr, so der Bundesverband Spedition und Logistik. Doch auch zahlreiche andere Waren „Made in China“ sind von dem langen Stau betroffen, sagte der Experte für Lieferketten Dr. Gökhan Yüzgülec von INVERTO.