Neues Album mit Gesang von Chester Bennington angekündigt

Jetzt wurde angekündigt, dass die Band Grey Daze am 10. April 2020 ein neues Album veröffentlichen wird. Die Platte "AMENDS" wird aus neu aufgenommenen Versionen alter Lieder bestehen. Teil davon ist der Originalgesang von Chester Bennington. Zwei Lieder sind schon als Vorgeschmack erschienen: "Sickness" und "What’s in the Eye".