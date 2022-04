Einbruch bei Chemnitzer Juwelier: Täter fahren Auto durch die Fensterscheibe

Mitten in der Chemnitzer Innenstadt ist am Sonntagabend ein SUV in die Fensterscheibe eines Juweliers gefahren. Laut einer Mitteilung der Polizei standen drei maskierte Personen nach Ladenschluss vor dem Geschäft, dann fuhr ein silbergrauer Mercedes direkt in das Schaufenster. Nun ermittelt die Kripo und sucht nach Zeugen und Hinweisen des Tatgeschehens.