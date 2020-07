Gefährliche Chemikalien im Blut von Kindern

Hauptinhalt

Das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau warnt, dass laut einer aktuellen Studie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland bestimmte schwer abbaubare Chemikalien im Blut haben. Nun will die Behörde die Stoffe in Europa so weit wie möglich verbieten lassen.