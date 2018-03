Casting Werde Alfons Zitterbacke

Alfons steht wütend am Tisch - in der Verfilmung von 1966.

Alfons steht wütend am Tisch - in der Verfilmung von 1966. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Neuverfilmung von Alfons Zitterbacke soll ein lustiger und actionreicher Kinderfilm werden, der in die heutige Zeit adaptiert wird. Gedreht wird der Film an Drehorten in Mitteldeutschland, im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang August, also während der Sommerferien.