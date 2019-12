"O Tannenbaum": Mitsingen und spenden

Beim Tourstopp auf dem Weihnachtsmarkt in Merseburg ist etwas ganz Besonderes geplant! Sarah und Lars wollen Merseburgs größten Weihnachtschor zusammentrommeln! Das Ganze hat eine besondere Bedeutung. Für jede Person, die mit Sarah und Lars zusammen „Oh Tannenbaum" singt, werden 20 Euro an die Jose Carreas-Stiftung gespendet! Je mehr also teilnehmen, desto mehr wird gespendet! Der Weihnachtschor wird dann am Donnerstag live bei der José Carreras-Gala im MDR FERNSEHEN übertragen.