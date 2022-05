Cannabis: Verkauf und Konsum soll 2023 legal werden

Die Cannabis-Legalisierung war eines der Ziele der Ampelkoalition. Nun könnte es bald so weit sein: Verkauf und Konsum von Cannabis sollen wohl schon im Frühjahr 2023 erlaubt werden.

Die Legalisierung von Cannabis ist Teil des Koalitionsvertrages zwischen SPD, FDP und Grünen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will bis Herbst den passenden Gesetzesentwurf vorlegen. Das könnte dazu führen, dass der Konsum und Verkauf von Cannabis bereits im Frühjahr nächsten Jahres erlaubt sein wird. Lauterbach, der bis vor kurzem noch Zweifel gegenüber der Legalisierung geäußert hatte, ist nun aber pro Legalisierung.

Wie Bundesjustizminister Marco Buschmann im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung berichtet, gibt es allerdings noch ein paar Hürden, die zu nehmen sind: Beispielsweise, welche Geschäfte mit welcher Qualitätskontrolle verkaufen dürfen, denn nicht jeder Supermarkt solle die Berechtigung bekommen. Außerdem könnte ein UN-Abkommen noch im Weg stehen. Denn Deutschland ist an das "Single Convention on Narcotic Drugs" gebunden - ein Einheitsabkommen, das seit 1961 die Verfügung einiger Drogen regelt. Deutschland müsste also recht zeitnah einen Gesetzesentwurf vorlegen, genauer gesagt bis zum 1. Juli 2022, um zum Jahresbeginn 2023 aus dem Abkommen austreten zu können.