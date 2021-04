Urlaub 2021: Setzt sich der Camping-Trend fort?

Aufgrund der Pandemie fiel der Auslandsurlaub für die meisten von uns im letzten Jahr flach. Die Urlaubspläne wurden komplett durcheinandergewirbelt und es blieb nur noch die Erholung im Inland. Nach Angaben der Campingwirtschaft war es für Vermieter von Ferienhäusern und Campingplatzbetreiber in Deutschland das drittbeste Jahr. Wie sieht es 2021 aus?

Wegen der Lockdown-Verschärfung über Ostern musste der Camping-Saisonstart 2021 verschoben werden. Es hängt von der Pandemie und den Entscheidungen der Politik ab, wie sich die Geschäfte in diesem Jahr entwickeln werden.

Wenn wir Himmelfahrt öffnen können, können wir in diesem Jahr mit einem blauen Auge davon kommen.

Dort bekommt man nicht mehr unbedingt das Quartier, das man gerne haben möchte. Sehr beliebte Ziele und Unterkünfte sind im Sommer in der Regel immer sehr schnell ausgebucht.

Bildrechte: imago images/ Westend61

Das Reisen mit Wohnmobil oder Caravan sei in Corona-Zeiten eine besonders sichere Urlaubsform, sagt Hermann Pfaff, Präsident des Caravaning Industrie Verbands (CIVD). Das sieht man auch an den Zahlen: Bei den Wohnmobilen gibt es einen enormen Zuwachs - plus 44,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der ADAC erwartet, dass sich Camper stark auf nahe gelegene und vor allem deutsche Ziele fokussieren. Um sich seinen Wunschplatz zu sichern, sei rechtzeitige Onlinebuchung wichtig. Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH sagt: