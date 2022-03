Beauty-Routine: Cameron Diaz wäscht sich „so gut wie nie“

Diaz gibt aber zu, dass sie das früher noch anders gesehen hätte: Sie sei ein Opfer der gesellschaftlichen Objektivierung und Ausbeutung, der Frauen ausgesetzt seien. Früher habe sie sich deswegen „in all diese Dinge hineingesteigert“, wie sie im Podcast zugab. Seitdem versucht sie, ihr Äußeres eher in den Hintergrund zu schieben.

Kunis wasche ihr Gesicht „zweimal am Tag“, ihren Körper jedoch nicht. Kutcher wasche sich „täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts, niemals.“ Ihre Kinder würden sie erst dann waschen, „wenn man den Schmutz an ihnen sieht.“ Die beiden Stars liegen damit gar nicht mal so falsch: Tägliches Duschen schadet tatsächlich unserer Haut. Nur der Umwelt hilft es nicht, wie häufig angenommen: Denn nur weil jemand mal weniger Wasser verbraucht, steht ja nicht automatisch in Weltgegenden mit Wasserknappheit auf einmal mehr davon zur Verfügung.