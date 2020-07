StVO-Chaos: So bekommst du dein Bußgeld zurück

Seit April gibt es in Deutschland eine neue Straßenverkehrsordnung mit einem neuen Bußgeldkatalog. Sie zielt vor allem auf den Schutz von Radfahrern und härtere Strafen für Raser ab. Monate später räumt Bundesverkehrsminister Scheuer Formfehler in der neuen StVO ein. Genau in dem Absatz, in dem es um das Rasen geht. Kurz darauf einigten sich die Länder, die Strafen nicht mehr anzuwenden. Führerscheine, die aufgrund der neuen Regelung eingezogen wurden, sollen wieder zurückgegeben werden. Aber wie sieht es mit Bußgeldern aus? Darüber haben wir mit dem ADAC-Sprecherin Katharina Lucà gesprochen.