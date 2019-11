Urteil: Private Firmen dürfen nicht blitzen

Die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister sei gesetzeswidrig, hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main am Dienstag entschieden. Ein Autofahrer hatte sich gegen den Bußgeldbescheid eines Kreises in Hessen gewehrt. Das hatte das Blitzen an eine private Firma übertragen. Das ist in Deutschland in einigen Bundesländern erlaubt. Laut ADAC lassen die Landesgesetze von Bayern, Hessen, Brandenburg, Sachsen, Saarland und Nordrhein-Westfalen das zu. Die privaten Firmen stellen dann die Technik, kümmern sich um deren Wartung und werten auch die Daten der Autofahrer aus. In Berlin und Hamburg dagegen wird das Blitzen als hoheitliche Aufgabe der Polizei angesehen.