Wie lange zahlen Sachsen noch für den Buß- und-Bettag?

Seit 1995 ist der Buß-und Bettag in fast ganz Deutschland kein Feiertag mehr. Wir erinnern uns: Ursprünglich handelt es sich dabei um einen Tag der auf Notzeiten zurückgeht. Gab es eine solche Krise, wurden die Menschen aufgefordert, zu beten und Buße zu tun. Erst seit Ende des 19 Jahrhunderts wurde ein einheitliche Buß-und-Bettag mit einem festgeschriebenen Datum eingeführt.

Mitte der 1990er Jahre wurde dieser Feiertag in fast ganz Deutschland gestrichen. Der Hintergrund: So sollten die Kosten für die neu eingeführte Pflegeversicherung minimiert werden. Nur in Sachsen gilt dieser Tag weiterhin als Feiertag. Dafür zahlen die Arbeitnehmer einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung. Dagegen gibt es seit einer Zeit Widerstand. DGB-Chef Markus Schlimbach sagt: