Der Freiwilligendienst der Bundeswehr kommt

Der geplante Freiwilligendienst der Bundeswehr soll ein Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sein, so sieht es Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Besonders gelte das in herausfordernden Zeiten wie der Corona-Krise, sagte sie. Es gebe viele Menschen die sich engagieren wollten. Dies sei in der Krise durch die Corona-Pandemie erneut deutlich geworden, in der auch die Bundeswehr geholfen habe.

Sie hat den Dienst damit begründet, dass man in der Corona-Krise gesehen habe, wie sehr die Bundeswehr gefordert werden könne. Sie habe beispielsweise in Gesundheitsämtern ausgeholfen. Aber wenn es gleichzeitig eine externe Bedrohung gegeben hätte, wäre man personell in die Bredouille gekommen, erklärte Annegret Kramp-Karrenbauer.

Im Fokus werde besonders der Heimatschutz stehen. Die Reservisten sollen die Bundeswehr dann auch in Krisenfällen vor Ort unterstützen und zum Beispiel Schutzmaterial, wie in der Corona-Krise, verteilen. Aber auch der Einsatz zum Beispiel in der Pflege, der Umwelthilfe oder bei der Feuerwehr soll möglich sein.

Freiwilligendienst startet 2021

Am 1. April 2021 soll der Freiwilligendienst starten. Der "Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz" ist dann erstmal für 1.000 Teilnehmer vorgesehen und richtet sich an junge Menschen, für die etwa wegen möglicher Auslandseinsätze ein allgemeiner Freiwilliger Wehrdienst nicht in Frage komme.

Unter dem Slogan "Dein Jahr für Deutschland" wird es für die Teilnehmer eine siebenmonatige militärische Grundausbildung geben. Nach der Rückkehr ins Zivilleben, soll es anschließend eine sogenannte Grundbeorderung von sechs Jahren an einem heimatnahen Standort geben. In dieser Zeit sollen insgesamt weitere fünf Monate Reservedienst flexibel geleistet werden.

Die Bewerbung ist ab September möglich. Der Freiwilligendienst richtet sich an Männer und Frauen ab 17 Jahren. Ist eine Eignungsprüfung bestanden, werden 1.000 Teilnehmer ausgewählt.

Ergänzung zu bestehendem Freiwilligendienst

"Dein Jahr für Deutschland" soll den bereits bestehenden Freiwilligendienst ergänzen. Dieser wurde nach der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 gestartet und dauert sieben bis 23 Monate. Er dient vor allem als eine Art Schnupperkurs und soll der Rekrutierung von Zeit- und Berufssoldaten dienen.

Kritik am neuen Freiwilligendienst

Den Freiwilligendienst kritisieren unter anderem Wohlfahrtsverbände wie die Caritas und werfen die Frage auf, ob neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr ein Dienst an der Waffe nötig sei. Der Paritätische Wohlfahrtsverband befürchtet, dass soziale Dienste benachteiligt werden könnten. Weil Soldaten einige Vorteile, wie kostenfreie Bahnfahrkarten haben.

Kramp-Karrenbauer lehnt Rückkehr zur Wehrpflicht ab

Die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högl empfindet die Abschaffung der Wehrpflicht im Jahr 2011 als "Riesenfehler" und hat damit eine Debatte um deren Wiedereinführung angestoßen. Die amtierende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vorgeschlagen, anstelle der Wehrpflicht eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Dies wird nun im Sinnes des Bundeswehr-Freiwilligendienstes umgesetzt.