Bundestag entscheidet über Organspende

In vielen anderen europäischen Ländern wie etwa Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Portugal und Spanien gibt es inzwischen die Widerspruchslösung. In deutlich weniger Ländern wie Dänemark, Griechenland, Großbritannien und der Schweiz gilt, wie aktuell auch in Deutschland, die Zustimmungsvariante. Zählt man die Spender pro Million Einwohner, dann liegt Spanien auf Platz 1 in Europa mit 43 Spendern. Zum Vergleich: Deutschland liegt weit dahinter mit gerade mal zehn Spendern pro eine Million Einwohner.