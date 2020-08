A36 im Harz: Teure blaue Autobahn-Schilder

In jede Fahrtrichtung zwei Spuren, ein Standstreifen, viel Platz und keine Geschwindigkeitsbegrenzung: So sind Touristen lange Zeit in Richtung Harz gefahren. Wer zum Beispiel nach Quedlinburg oder Wernigerode wollte, kam meist entspannt und zügig über die B6n an. Dabei wirkte die Strecke schon immer wie eine Autobahn.