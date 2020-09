Elterngeld: Geld bei Frühgeburten und Vier-Tage-Woche möglich

Familien sollen mehr zeitliche Freiräume bekommen und die Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeit soll weiter unterstützt werden. Zum Beispiel sollen Eltern, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten wollen, mehr Möglichkeiten dazu bekommen.

Mütter oder Väter, die in Teilzeit arbeiten und Elterngeld bekommen, können künftig 32 Stunden pro Woche arbeiten. So wird auch für die arbeitenden Eltern eine Vier-Tage-Woche ermöglicht. Vorher waren nur 30 Stunden pro Woche möglich, um nicht den Elterngeldanspruch zu verlieren. Außerdem soll es Verbesserungen beim sogenannten Partnerschaftsbonus geben, wenn beide Elternteile in Teilzeit arbeiten.