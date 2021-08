Buggys für Kinder: Viele werden schnell unbequem

Für Eltern ist es eine echte Erleichterung, wenn ihre Kleinen allein aufrecht sitzen können. Dann muss nicht mehr der schwere und große Kinderwagen mit, der im Kofferraum viel Platz wegnimmt. Ein Buggy reicht. In dem können die Kleinen nicht nur sitzen. Für kleine Schlafpausen lassen sich viele Buggys auch einfach zum Schlafplatz umbauen. Allerdings sind nur wenige Modelle für die komplette Zeitspanne geeignet, in der Kinder einen Buggy brauchen. Das zeigt ein aktueller Test von Stiftung Warentest (Komplettabruf ist kostenpflichtig).

Rund 160 Euro müssen Eltern für einen Buggy ausgeben, in dem Kinder von ein bis vier Jahren wirklich gut sitzen. Das zeigt die aktuelle Untersuchung von Stiftung Warentest, in dem zwölf der praktischen „Kinder-Transporter“ getestet wurden. Danach sind drei Buggys bis 250 Euro bestens dafür geeignet, den Nachwuchs beim Einkaufen, für ein Nickerchen oder für Pausen vom Laufen aufzunehmen. Neun andere Modelle zwischen 200 und 420 Euro dagegen werden schnell zu klein, kritisieren die Tester. Claudia Till von Stiftung Warentest sagte MDR JUMP:

Die Tester fanden bei zwei Buggys Schadstoffe, deren Konzentration über dem in der EU festgelegten Grenzwert liegt: Der einmal in einem Haltegriff und einmal in einem Regenschutz gefundene Weichmacher DEHP kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Beide Hersteller (Hartan und tfk) bieten betroffenen Eltern den Umtausch von Griff und Regenschutz an.