A2-Raser: Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Am schnellsten Punkt zeigte die Geschwindigkeitsanzeige des Autos 417 km/h. Das Video hat mehrere Millionen Klicks auf Youtube, doch die Kommentare sind durchwachsen. Viele regen sich auf und verstehen nicht, wie man so rücksichtslos sein könne. Der Fahrer verteidigt sich und verfasst selbst einen Kommentar. Die Fahrt habe an einem Sonntagmorgen um 4:50 stattgefunden und pro Kilometer war nur ein anderes Auto auf der Fahrtstrecke. Man habe 3-4 Kilometer weit sehen können und der Bugatti könne in 9 Sekunden von 400 auf 0 km/h gehen, es sei also alles sicher. Die Polizei sieht das nicht so.