Nie wieder keine Ahnung haben? Dieses Buch soll helfen

Ich glaube wir kennen alle diese Situationen egal ob privat oder beruflich - im schlimmsten Fall bei dem Vorstellungsgespräch: Man diskutiert über politische Themen oder was harmloses, wie eine Sportart und man denkt man hat Ahnung. Und dann merkt man im Gespräch: Ah, so ganz genau weiß ich es doch nicht. Und dann rutscht man in so eine gefährliche Halbwissen-Ecke.