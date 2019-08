Brückentage 2020: So viele freie Tage bekommst du für deinen Urlaub

Was den Urlaub angeht, sind wir Deutschen ganz schön verwöhnt. Zumindest viele von uns, denn im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, schneiden wir urlaubstechnisch ganz gut ab. Während Österreich zum Beispiel 25 Tage hat, oder Bulgarien sogar nur 20 Tage, haben wir in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Schnitt 28 Tage Urlaub. Wer die Tage an normalen Werktagen frei macht, kommt auf rund 6 Wochen Urlaub - die Wochenenden mit eingerechnet. Wären da nicht die Brückentage! Planst du deinen Urlaub clever um die Brückentage herum, kannst du deutlich mehr Tage zum Faulenzen rausholen. (Auch, wenn das nur für diejenigen gilt, die nur an Werktagen arbeiten).

Brückentage 2020

Kommendes Jahr fallen zwar ein paar Feiertage aufs Wochenende, zum Beispiel der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober oder der zweite Weihnachtsfeiertag. Mit den anderen Feiertagen könnt ihr aber prima planen und beliebte Brückentage wie die um Ostern schon frühzeitig beim Chef beantragen.

In der Übersicht siehst du die Wochenenden und Feiertage gelb markiert (fällt ein Feiertag aufs Wochenende, ist der auch gelb markiert), die rot markierten Tage sind die Brückentage, die du dir freinehmen müsstest. Hellgrüne Tage sind nicht in allen drei Bundesländern frei: Der 6. Januar ist nur in Sachsen-Anhalt frei, Sachsen hat zusätzlich den 18. November frei.

Kein Recht auf Brückentage