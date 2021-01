Brot zu Hause selber backen - so gelingt es richtig gut!

Viele von uns haben im letzten Jahr gezwungenermaßen deutlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht als sonst. Dadurch hatten wir auch mehr Zeit, um Dinge auszuprobieren, die wir sonst nicht im vollen Terminkalender unterbekommen haben - wie Brotbacken zum Beispiel. Natürlich brauchen auch Bäckereien in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung und der Bäcker um die Ecke freut sich, wenn wir unser Brot bei ihm kaufen. Aber wenn man es doch mal selbst ausprobieren will, dann gibt es einiges zu beachten. Wir haben Bäcker Christian Kohl aus Kefferhausen im Eichsfeld nach Tipps gefragt.