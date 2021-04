Broilers reagieren mit "purer Liebe" auf den Tod

„Puro Amor“, zu Deutsch „Pure Liebe“, heißt das achte Broilers -Album. Die Sehnsucht nach Liebe kommt nicht von ungefähr, wie Sammy berichtet. „So ziemlich zum Ende der Produktion sind zwei enge Freunde, die auch für uns gearbeitet haben, in sehr kurzer Folge verstorben. Und alle im Alter von uns selbst und das war sehr sehr schmerzhaft.“, erklärt der 42-Jährige.

Für die beiden Verstorbenen schrieb die Band dann den letzten Song des Albums: „An allen anderen Tagen nicht (Lebe, Du stirbst!)“. Für Sammy ist das wichtigste Botschaft des Albums: „Der Song endet mit den Worten: „Lebe, du stirbst!“. Das klingt hart, aber das ist richtig. Das ist das Einzige, was wir lernen können aus diesen Verlusten. Das wir uns selber schuldig sind, das Leben zu führen so gut wir es können und versuchen, glücklich zu sein.“

Im Song huldigt der Sänger auch seinem geliebten Haustier mit den Worten: „Wir sitzen immer noch am Wasser, mein kleiner Hund und ich.“ Zu seinem Leidwesen musste er sich auch von der Hundedame Missy verabschieden. „Misselchen ist vor gut zwei Jahren verstorben und das ist immer noch schlimm bis heute für mich. Sie fehlt mir sehr und sie fehlt mir vor allem in solchen Zeiten, wo es Stress gibt, als Anker.“

„Zwei Freundinnen meiner Schwester haben ihre Väter verloren und ein befreundeter Kneipenwirt in unserem Alter ist in der Reha nach der Erkrankung.“, verrät Sammy. Er nehme die Pandemie daher sehr ernst. „Ich würde die Impfung bevorzugen, weil am Virus erkranken bringt doch eine gewisse Gefahr mit sich, wie ich leider aus dem allerengsten Freundeskreis weiß.“