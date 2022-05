Geburtstagsfeier im Harz: Brocken-Benno wird 90

In den Jahren 1997, 1998 und 2000 wurde er mit Einträgen ins Guinness Buch der Rekorde als "tüchtigster Brockenwanderer" geehrt. Bei seinen Aufstiegen auf den Berg im Harz legte Benno Schmidt insgesamt 120.000 Kilometer zurück, in insgesamt 40 Paar Wanderschuhen.

Nun will er seinen runden Geburtstag am Samstag, den 22. Mai, auf dem Brocken feiern. Da er leider vor einigen Jahren an Krebs erkrankte, wird er diesmal nicht selbst hinaufsteigen, sondern fahren. Mit seiner Ehefrau und seinen zwei Töchtern soll dort gegen 11 Uhr auf Brocken-Benno angestoßen werden.