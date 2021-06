"Ich will mein Leben zurück" - Britney Spears emotionales Plädoyer vor Gericht

"Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich stand unter Schock. Ich bin traumatisiert", sagte die Sängerin in einer 23-minütigen Ansprache per Telefon, die auch öffentlich übertragen wurde.

Ich will einfach nur mein Leben zurück.

Nach dem Ehe-Aus mit Kevin Federline 2007 machte Spears mit einer Reihe von Eskapaden und Skandalen auf sich aufmerksam. Sie rasierte sich die Haare ab und wurde in eine Entzugsklinik eingeliefert.

Als ihr Ex-Mann das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekam und Spears sie nur noch unter Aufsicht besuchen durfte, verbarrikadierte sie sich mit den Kindern in ihrer Villa. Daraufhin wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und ihr Vater übernahm die Vormundschaft für die Sängerin.

Seither darf Britney Spears keine Entscheidungen mehr selbstständig treffen. Ihr Vater verwaltet, zusammen mit einem Anwalt, das Vermögen der Sängerin. Und das, obwohl er lange Zeit kaum eine Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Spears Vater bekommt dafür nicht nur ein ordentliches fünfstelliges Gehalt im Monat, sondern wird auch an Gewinnen von Spears Alben und Konzerten beteiligt.

Er soll trinken und in eine "physische Auseinandersetzung" mit einem von Spears Söhnen verwickelt gewesen sein. Die genauen Umstände sind nicht öffentlich, aber seither darf er die Kinder nicht mehr besuchen. An einer Stelle in ihrem Plädoyer beschreibt Britney, dass sie nicht einmal über die Farbe ihrer Küchenschränke bestimmen durfte. Das Gericht stuft ihren Vater aber weiterhin als geeigneten Vormund ein.