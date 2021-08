Britney Spears Vater will Vormundschaft abgeben

Nach etlichen öffentlichen Auseinandersetzungen und emotionalen Vorwürfen gibt es nun eine Wendung im Vormundschaftsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater Jamie: Laut US-Medien will dieser nun als ihr Vormund zurücktreten. Demnach soll er am Donnerstag eine Erklärung beim Gericht eingereicht haben. Als Grund nannte der Anwalt von Jamie Spears den „öffentlichen Streit“ mit seiner Tochter.

Es gibt in der Tat keine tatsächlichen Gründe für die Suspendierung oder Absetzung von Herrn Spears als Vormund.

Für Britneys Anwalt, Mathew Rosengart, ist dieser Rücktritt ein großer Sieg. In einer Mitteilung, die vom Branchenblatt Variety veröffentlicht wurde, sagte er, dass Jamie Spears sofort abtreten solle. Er wolle außerdem weiter prüfen, ob sich der Vater als Vormund am Vermögen seiner Tochter bereichert habe, so Rosengart.