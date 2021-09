Endlich frei: Vater von Britney Spears nicht länger Vormund

Ihr Vater, Jamie Spears, war seit 2008 Vormund seiner Tochter, die aber immer häufiger gefordert hatte, ihr Leben zurück haben zu wollen. Das schilderte sie auch in einer rund 23 Minuten langen Stellungnahme vor Gericht. In einem emotionalen Plädoyer flehte sie das Gericht an, „befreit“ zu werden.