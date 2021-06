"So stolz auf sie": Unterstützung für Britney Spears von kleiner Schwester und Christina Aguilera

„Ich bin so stolz, dass sie ihre Stimme benutzt“: Mit diesen Worten hat Jamie Lynn Spears ihre Unterstützung für ihre große Schwester Anfang der Woche klargemacht. Sie postete ein längeres Video in ihren Instagram-Stories. Egal, was Britney tun wolle, um glücklich zu sein, sie stehe zu „einhundert Prozent dahinter“. Dabei sei egal, ob es um die Beendigung der Vormundschaft oder einen Flug auf den Mars ginge.