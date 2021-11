Britney Spears: Kommt sie heute endlich frei?

Stattdessen hat Britney Spears einen neuen Vormund bekommen - zumindest vorübergehend. Am Freitag soll nun entschieden werden, ob das überhaupt noch notwendig ist, oder ob Britney ihr Leben endlich wieder komplett in ihre eigene Hand nehmen kann.

Jamie Spears, war seit 2008 Vormund seiner Tochter, die aber immer häufiger gefordert hatte, ihr Leben zurück haben zu wollen. In der Doku der New York Times "Framing Britney Spears" wurde unter anderem aufgedeckt, dass die Sängerin sogar in ihrem Schlafzimmer überwacht wurde. Nach 13 Jahren ohne jegliche Privatsphäre wird es also wohl höchste Zeit, die Vormundschaft komplett zu beenden. Beobachter glauben, dass Britney bald wieder frei sein wird, nur vielleicht nicht gleich diesen Freitag. Unter anderem auch Jurist und Autor Aron Solomon von Esquire Digital: