Brit Awards: Adele ist die Gewinnerin des Abends

2021 war das Jahr der Comebacks. Auch Adele kehrte nach jahrelanger Pause zurück. Das neue Album "30" erschien im November und Fans weltweit konnten aufatmen und genießen. Für ihre harte Arbeit wurde Adele nun gleich dreifach geehrt. Bei den Brit Awards am Dienstag sahnte sie unter anderem den Preis für den "Song des Jahres" für ihren Hit "Easy On Me" ab. Auch in der Kategorie "Künstler/Künstlerin des Jahres" konnte Adele sich durchsetzen. Dass es für männliche und weibliche Kunstschaffende eine gemeinsame Kategorie gibt, ist neu. Moderator Mo Gilligan scherzte: