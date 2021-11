Weihnachtspostämter: Die richtigen Adressen für eure Wunschzettel

Lieber Weihnachtsmann...

So beginnen viele Briefe, die bei den Weihnachtspostämtern landen. Einen Ort, an den Kinder ihre Briefe mit Wünschen schicken können, liegt sogar bei uns in Mitteldeutschland! Im Kyffhäuserkreis im Norden von Thüringen liegt die Weihnachtspost-Filiale Himmelsberg. In diesem Jahr sind dort bisher schon mehr als 100 Briefe angekommen. Manuela Verges vom Weihnachtspostamt Himmelsberg hat im Gespräch mit MDR JUMP gesagt:

Auf jeden Fall wird jeder Brief beantwortet!

Ab 24. November werden Antworten verfasst. Willst du dem Weihnachtsmann schreiben? Dann schick deinen Brief:

An den Weihnachtsmann

99706 Himmelsberg

Weitere Postämter in ganz Deutschland verteilt

Der Weihnachtsmann arbeitet nicht nur in Himmelsberg. Insgesamt gibt es in Deutschland einige offizielle Weihnachtsmann-Postämter. Auch hier beginnt bald die heiße Phase. Zum Beispiel in Himmelpfort. Post-Sprecherin Anke Blenn hat uns erklärt, dass sich der Weihnachtsmann bald an die Arbeit macht:

Bildrechte: Colourbox.de Der Weihnachtsmann wird vom Nordpol kommen und sein Quartier beziehen.

Mitte November wird der Weihnachtsmann seine lange Reise vom Nordpol antreten und in Himmelpfort ganz freudig erwartet, so Anke Blenn. Wer seinen Brief an den Weihnachtsmann persönlich schicken möchte, nimmt diese Adresse:

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort

Der Absender sollte unbedingt auf dem Briefumschlag drauf sein, damit die Antwort auch ankommt!

Auch MDR JUMP erfüllt Wünsche