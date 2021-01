Britische Superstars: Aufregung um neue Visa-Regeln nach Brexit

„Dieses Verhandlungsversagen wird viele Künstler in den Abgrund stürzen“ – so heißt es in dem offenen Brief an die britische Regierung. Über 100 Musiker haben ihn unterschrieben bevor er in der Zeitung „The Times“ veröffentlicht wurde. Sie fordern eine rückwirkende Aufhebung der Visa-Regeln. Auftritte und Konzerte seien unter diesen Bedingungen nicht mehr rentabel für die Künstler. Vor allem Newcomer oder kleinere Bands könnten sich diese neu entstandenen Kosten schlichtweg nicht mehr leisten – eine internationale Karriere rückt so schnell in die Ferne.