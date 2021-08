65 Jahre BRAVO – Kultzeitschrift feiert Geburtstag

In den 90er Jahren war die BRAVO so gut wie alternativlos. Infos über die Lieblingsstars, Aufklärungstipps von Dr. Sommer und natürlich die Poster – all das gab es in der BRAVO. Immer wieder wurden Inhalte auf den Index gesetzt. Dabei ging es meist um Sexualthemen, auch Nacktfotos von Minderjährigen oder Berichte über Satanisten lösten Kontroversen aus. Bei den Jugendlichen, vor allem im Osten, war die BRAVO der absolute Kult. Das spiegeln auch die Kommentare wider, die ihr uns auf Facebook geschickt habt: