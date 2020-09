Wie viele Geflüchtete aus Griechenland sollen in Mitteldeutschland aufgenommen werden?

Hauptinhalt

Das brennende Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat für politische Diskussionen gesorgt: Wie viele Menschen, die sich derzeit in Griechenland aufhalten, können in Deutschland aufgenommen werden? Jetzt sind konkrete Zahlen für Sachsen und Sachsen-Anhalt bekannt.