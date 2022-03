Liebes-Comeback? Jennifer Aniston und Brad Pitt angeblich zusammen in Paris

Es ist Frühling in Paris, da machen möglicherweise auch die Frühlingsgefühle nicht Halt. Die beiden Hollywood-Stars Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen sich in Paris aufhalten - und zwar zusammen.

Aniston, die aktuell in Paris die Fortsetzung des Netflix-Filmes "Murder Mystery" dreht, und Pitt, der anreiste, um sich die Eröffnung der Charles Ray Ausstellung anzusehen, sollen gemeinsam in einem Luxushotel eingecheckt haben. Wie eine Quelle der US-Zeitung "InTouch" verraten hat, sollen sich beide seit Monaten im Penthouse des Hotels verstecken. Ab und an sollen sie das Hotel verlassen um in Cafés zu gehen.