Borkenkäfer schwärmen schon: Schaffen Waldbesitzer Bäume schnell genug raus?

Auch wenn das Wanderer und Forstlaien immer wieder irritiert: Nicht immer sind Waldbesitzer automatisch im Verzug, wenn in ihrem Forst noch umgestürzte Bäume liegen oder von Borkenkäfern sichtbar geschädigte Bäume stehen. So setzen die Forstbetriebe in Thüringen und Sachsen in einigen Regionen auf so genannte "Fangbäume". "Dafür lässt man Wurf- oder Bruchholz vom Sturm liegen. Wenn der Borkenkäfer jetzt rauskommt, soll der in die Fangbäume", sagte Wolfgang Heyn vom Waldbesitzerverband. Die Bäume müssten dann innerhalb von sechs Wochen nach dem Befall raus, bevor sich die Käfer dann auf die Suche nach anderen Bäumen machen. Ganz abgestorbene Bäume mit den typischen roten Nadeln und abgefallener Rinde dürfen laut Landratsamt Mittelsachsen im Wald stehen bleiben. "In diesen Fichtenwälder leben keine Borkenkäfer mehr", sagte Stefanie Haupt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Thüringen. Aus ökologischer Sicht sei es sogar sinnvoll, diese Bäume gleich im Wald zu lassen. Das Totholz habe positive Auswirkungen auf die Verjüngung des Waldes. Lager von Baumstämmen am Waldrand oder an Wegen sind aus Sicht von Schädlingsbekämpfern nicht ganz ideal. Von dort aus könnten Borkenkäfer immer noch ausschwärmen. "Es macht aber einen Unterschied, ob sie das Holz im Wald lassen oder schneiden und am Wegrand stapeln. So haben sie die Brutstellen für den Borkenkäfer nicht mehr verteilt im Wald", sagte Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Das hat den aktuellen Waldzustandsbericht der Bundesregierung erstellt.