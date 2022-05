Die ersten Tage im Knast – wie geht es Boris?

Bildrechte: dpa

Ganz einfach: Er lebt in London und hat sich dort vor fünf Jahren für zahlungsunfähig erklärt. Angeblich haben ihn die Scheidung von seiner vorletzten Ehefrau, Barbara Becker und die Unterhaltskosten für seine Kinder den Großteil seines Vermögens gekostet. Vor dem Insolvenzverwalter musste er 2017 daraufhin seine Finanzen offenlegen und hat dabei geschummelt. Dafür hat ihn Richterin Deborah Taylor am Londoner Southwark Crown Court Gericht jetzt zu gut zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Die Hälfte davon muss er in Haft verbüßen. Wenn er richtig viel Glück hat, kann er nach 10 Monaten aus dem Gefängnis in den Hausarrest mit elektonischer Fußfessel.