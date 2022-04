Urteilsverkündung im Becker-Prozess: Das Strafmaß steht fest

Mitte der 80er-Jahre gelang ihm der Titel zum jüngsten Wimbledon-Sieger in der Geschichte des Turniers. Zwölf Wochen lang führte der Name der Tennis-Legende Boris Becker diese Weltrangliste an. Inzwischen steht sein Name allerdings in den Negativschlagzeilen, weil er Teile seines Vermögens verschleiert haben soll. Jetzt erwartet ihn eine hohe Haftstrafe.

Andrang zur Strafmaßverkündung war groß

Das Interesse daran, wie lange der dreifache Wimbledon-Sieger ins Gefängnis muss, war groß. Im Inneren des Gebäudes bildete sich schon Stunden vor Beginn der Urteilsverkündung eine lange Schlange. Angesichts dessen musste die Sitzung sogar in einen größeren Saal verlegt werden. Der Angeklagte selbst erschien begleitet von Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro. Vor der Verkündung meldete sich noch der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim, am Rande des Sandplatzturniers in München zu Wort und bekräftigte seine Loyalität Becker gegenüber:

Der Deutsche Tennis Bund kann ihm nur für heute alles Gute wünschen. Wir stehen da, würde ich sagen, treu an der Seite unserer Tennis-Ikone.

Das Strafmaß steht fest

Zu Beginn hatte die Vertreterin der Anklage das Wort, bevor Beckers Verteidigung sich noch einmal äußern durfte. Im Anschluss an eine Pause teilte Richterin Deborah Taylor ihre Entscheidung mit. Das Urteil: Der ehemalige Tennisstar muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Gegen das Urteil könnte der 54-Jährige noch Revision einlegen.

Schuldspruch war bereits gefallen

Seit dem 21. März lief der Prozess gegen Boris Becker am Londoner Southwark Crown Court. In vier von insgesamt 24 Anklagepunkten hatten die Geschworenen den Ex-Tennisspieler bereits vor drei Wochen für schuldig befunden. Unter anderem wegen Nicht-Offenlegung von Besitztümern und Verschleierung von Schulden. 2017 hatte ihn ein Londoner Gericht für insolvent erklärt. Schon Anfang 2000 war Becker in München wegen Steuerhinterziehung zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.