Was bringt die Booster-Impfung?

Beim Thema Corona-Impfung passieren ja gerade zwei Sachen gleichzeitig: Erstens versuchen die Gesundheitsbehörden bei uns in der Region möglichst viele Unentschlossene zu erreichen. Dazu gibt es spezielle Kampagnen, etwa im Vogtland. Dort sind mobile Impfteams unterwegs, werden Sportvereine für Aktionen ins Boot geholt und im Impfzentrum gibt es die Spritzen auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Hier geht es also darum, sich überhaupt impfen zu lassen.

Zweitens aber gibt es gleichzeitig eine Diskussion die alle diejenigen betrifft, die bereits vollständig geimpft sind – oder das zumindest vorhaben. Dabei geht es um die Frage, ob und wann eine dritte Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung nötig ist. In Israel hat man sich zum Beispiel schon dafür entschieden, dass sich immungeschwächte Erwachsene ab sofort eine Drittimpfung holen können.

Hintergrund für die Entscheidung in Israel sind die wieder steigenden Fallzahlen im Land, die auf die Delta-Variante des Sars-CoV-2-Virus zurückgehen. Generell gilt die Faustregel, dass ältere Menschen oft ein schwächeres Immunsystem haben. Dann gibt es auch noch Menschen, deren Immunantwort wegen Medikamenten schwach ausfällt, etwa weil die Betroffenen Autoimmunkrankheiten haben oder eine Krebstherapie bekommen. Und manch einer hat vielleicht auch nur Pech, wie der Mann aus Kamenz, der trotz doppelter Impfung an Corona erkrankte.

Weil die Delta-Variante des Virus inzwischen auch das – einstweilen noch sehr niedrige – Infektionsgeschehen bei uns bestimmt, sollten auch wir uns mit der Frage der Booster-Impfung auseinandersetzen. Eine formelle Empfehlung zur Drittimpfung – beziehungsweise im Fall von Johnson & Johnson: Zweitimpfung - gibt es in Deutschland bisher nicht. Und auch die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) teilt mit:

Eine dritte Dosis der Impfung, so die Firmen, würde das höchste Schutzniveau gegenüber allen bisher getesteten Coronavirus-Varianten erhalten. Laut den vorläufigen Daten würden die Antikörperwerte von Geimpften nach einer dritten Impfung im Vergleich zur zweiten um das Fünf- bis Zehnfache ansteigen, erklärte Pfizer-Forschungschef Mikael Dolsten. Geimpft werden könne dabei mit der bisherigen Version des Impfstoffs, so Biontech und Pfizer. Man teste aber auch eine an die Varianten angepasste Version.