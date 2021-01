Pandemie-Trend: Das gute alte Brettspiel gewinnt!

Was wir gerade dringend suchen ist Ablenkung. Was eignet sich da besser als ein Brettspiel? Das dachte sich viele Kunden und deshalb standen einige vor leeren Spieleregalen. Der neue Zeitvertreib hat sich bei den Herstellern bemerkbar gemacht. Diese mussten ihre Produktion deutlich hochfahren und haben in den ersten 9 Monaten von 2020 3,4 Prozent mehr produziert, als im Vorjahr wie das statistische Bundesamt mitteilte. Und trotzdem kam es in der Branche aufgrund der hohen Nachfrage und der allgemeinen Situationen zu Engpässen und Lieferverzögerungen.