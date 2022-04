Schlafen unter freiem Himmel: Sächsische Schweiz sperrt "Boofen" bis Juni

Nach einem langen Wandertag ins Zelt oder in den Schlafsack hüpfen, um am nächsten Tag in der freien Natur pünktlich zum Sonnenaufgang aufzuwachen - für manche gibt es nichts Schöneres. Für diese Menschen bietet der Nationalpark Sächsische Schweiz 58 Freiübernachtungsstellen, sogenannte „Boofen“ an. Diese offiziellen Boofen sind als solche gekennzeichnet und liegen außerhalb der Kernzone des Nationalparks. An anderen Stellen ist das Übernachten streng untersagt. Doch auch diese Stellen sind nun nicht mehr das ganze Jahr über zugänglich.