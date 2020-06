Möglicher Bombenfund - eventuelle Evakuierung in Chemnitz

Die Anwohner der Sperrkreises sollen sich darauf einstellen, dass sie eventuell um 08:00 Uhr ihre Wohnung verlassen müssen, teilt die Stadt mit. Es werden Ausweichquartiere vorbereitet. Wer diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, solle sich zentral am Stadion an der Gellertstraße melden und müsse eine Atemschutz-Maske tragen, teilt die Stadt mit. Bis zum Abend sollen die Einwohner aber im Falle einer Evakuierung wieder in ihre Wohnungen zurück können. Außerdem werde es ab 07:00 Uhr zu Einschränkungen und Ausfällen bei Bussen, Bahnen und Straßenbahnen kommen, schreibt die Stadt auf facebook.