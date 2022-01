"Full House"-Schauspieler Bob Saget ist tot

Er ist in Florida auf Tour unterwegs gewesen und noch wenige Stunden vorher in Jacksonville, Florida aufgetreten. Nach seinem Auftritt bedankte er sich auf Twitter bei seinem Publikum für den Abend.

Der Schauspieler erlangte breite Bekanntheit durch seine Rolle als Familienvater Danny Tanner in der Sitcom "Full House", die von 1987 bis 1995 ausgestrahlt wurde. Auch in der Fortsetzung " Fuller House" von 2016 bis 2020 wirkte er in gleicher Rolle mit. Von 2005 bis 2014 sprach Saget die englische Erzählerstimme von Ted Mosby in der Serie "How I Met Your Mother".