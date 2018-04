Roter Niederschlag: Blutregen über Mitteldeutschland

Der starke Wind treibt die feinen Körner aus der Wüste nach Europa. Der Wüstenstaub zeigt sich vor allem bei Regen, auch der Himmel ist etwas getrübt. Da der Niederschlag den Staub in der Luft mit nach unten befördert, spricht man auch von Blutregen. Das ist weniger dramatisch, als der Name erahnen lässt. Der Regen ist natürlich nicht rot. Das Licht bricht in den Staubpartikeln und sorgt für spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge.