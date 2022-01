"Blue Monday": Der traurigste Tag des Jahres?

Jeder kennt diese Tage, an denen man einfach nur traurig und deprimiert ist. Die bedrückende Stimmung will einen schlicht und ergreifend nicht loslassen. Den Höhepunkt dieses Gefühls empfinden wir laut des britischen Psychologen Cliff Arnall gleich zu Beginn des Jahres - und zwar am dritten Montag im Januar. Dieser Tag ist heute.