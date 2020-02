Studie: Blitzmarathon zeigt keine Wirkung

Vergangenes Jahr, beim Blitzmarathon im April, erwischte die Polizei 45.000 Temposünder in den zehn Bundesländern, die mitgemacht haben. Die Polizei und auch die federführenden Ministerien zeigten sich zufrieden. In Mitteldeutschland gab es verschärfte Kontrollen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort sagte die Polizei, dass der Einsatz jeden Cent wert sei, obwohl er teuer ist, da viele Beamte im Einsatz sind. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht war zufrieden mit der Aktion. An dem Tag war es deutlich ruhiger auf den Straßen als sonst. Die Kontrollen wurden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und auch dieses Jahr wird sich Sachsen-Anhalt am Blitzmarathon beteiligen.