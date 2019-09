Soll es Lärm-Blitzer auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geben?

#1 Lärm ist das störende Geräusch. Es umfasst eine subjektive und eine physikalische Komponente. Geräusche in Form von Schallwellen erreichen unsere Ohren und werden in Signale an unser Gehirn verarbeitet. Den Schalldruck kann man messen und in Dezibel beschreiben. Geräusche passieren jedoch nicht unkommentiert unser Gehör. Es ist erst unsere subjektive Einstellung zu den Geräuschen, die sie zu Lärm machen: Lärm nervt. Bildrechte: Colourbox.de